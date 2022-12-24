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A Haber "Darbenin Kodları" Belgeseli

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Giriş: 24.12.2022 00:06
A Haber, Türkiye tarihine ait belgeseller serilerine imza atmaya devam ediyor. Türkiye’nin gerçeklere ışık tutan kanalı A Haber, 15 Temmuz 2016’da seçilmiş hükümeti ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine kast etmek isteyen FETÖ’cü darbecilerin kalkışmasını ve kalleş örgütün, kutsal vatanın içine sızma planını "Darbenin Kodları" Belgeseli ile deşifre etti.
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