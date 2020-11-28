Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece, örgüt tarafından büyük saldırılar düzenlendi. Peki, o gece neler yaşandı? FETÖ, hangi bölgelere saldırılar düzenledi? Başkan Erdoğan’ın halkı meydanlara çağırması ile olayın seyri nasıl değişti? İşte 15 Temmuz’da kalleşlerin darbe girişiminden, halkın kutlu zaferine giden o süreç…