Arka Plan - Yunanistan ile yeni dönem nasıl olacak?

A Haber’de 7 Aralık tarihinde yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "Adalardaki ABD yığınağı ne olacak? ‘ABD cephaneliği’nde dönen adalar için hangi adımlar atılacak? Adalar silahtan arındırılacak mı? Türkiye sınırına neden askeri yığınak yapıldı, şimdi ne olacak? Yunanistan ile yeni dönem nasıl olacak? Ege ve Doğu Akdeniz’de dengeler ne yönde değişecek? Amaç Gazze’yi insansızlaştırmak mı?İsrail tünelleri imha edebilecek mi?” sorularına yanıt arandı. İşte 7 Aralık 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...