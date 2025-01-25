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Konya'da üç katlı bina çöktü!
A Haber’in 24 Ocak tarihli Aklın Yolu programında, Konya Selçuklu’da çöken 4 katlı apartmana ilişkin tüm gelişmeler ele alındı. Programda, olay yerindeki kurtarma çalışmaları, AFAD ekiplerinin enkaz altındaki vatandaşlarla kurduğu iletişim ve binanın çöküş nedenine dair değerlendirmeler detaylı şekilde izleyicilere aktarıldı.