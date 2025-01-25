25 Ocak 2025, Cumartesi

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Konya’da üç katlı bina çöktü!

Konya'da üç katlı bina çöktü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.01.2025 01:09
A Haber’in 24 Ocak tarihli Aklın Yolu programında, Konya Selçuklu’da çöken 4 katlı apartmana ilişkin tüm gelişmeler ele alındı. Programda, olay yerindeki kurtarma çalışmaları, AFAD ekiplerinin enkaz altındaki vatandaşlarla kurduğu iletişim ve binanın çöküş nedenine dair değerlendirmeler detaylı şekilde izleyicilere aktarıldı.
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Konya’da üç katlı bina çöktü!
Konya’da üç katlı bina çöktü!
Konya'da üç katlı bina çöktü!
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