Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 30 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Mansur Yavaş kimden aday olacak? Emekliye masadaki zam formülü ne? Türkiye’nin hangi ülkelerde üssü var? Türkiye hangi oyunları bozacak? Afrika’da “Fransa tasfiyesi” mi? Suriye Kuzeyinde neler oluyor” sorularına yanıt arandı.