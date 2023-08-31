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Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?

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Giriş: 31.08.2023 04:48
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 30 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Mansur Yavaş kimden aday olacak? Emekliye masadaki zam formülü ne? Türkiye’nin hangi ülkelerde üssü var? Türkiye hangi oyunları bozacak? Afrika’da “Fransa tasfiyesi” mi? Suriye Kuzeyinde neler oluyor” sorularına yanıt arandı.
Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?
Aklın Yolu - Emekliye masadaki zam formülü ne?
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