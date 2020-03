Fintech’te kadınlar için BÜYÜK FIRSATLAR VAR

Türkiye fintech ekosisteminde 350 şirket var. Gelişmeye çok açık bir alan su sektörde özellikle kadınlar için çok büyük fırsatlar var.

Türkiye'de kadınların iş dünyasındaki rolü her geçen gün artıyor. Birçok alanda başarılarıyla adından söz ettirmeyi başaran kadınların finansal teknolojiler (Fintech) sektöründe payı ise her geçen gün yükseliyor. Bu alandaki son gelişmeleri, A Para'da yayınlanan Teknoloji ve Finans Programı'nda Şafak Tükle Uysal konukları MenaPay CEO'su Çağla Gül Şenkardeş ve Deloitte Dijital Türkiye Ortağı Özlem Yanmaz ile masaya yatırdı.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği ile hazırladıkları bir raporu paylaşan Deloitte Dijital Türkiye Ortağı Özlem Yanmaz, "Buna göre teknolojide çalışan kadınların yüzde 85'i sektörde olmaktan memnun. Ancak kadın lider oranının düşüklüğü yönünde bir kanı var. Yüzde 67'si kadın lider sayısının az olduğunu belirtiyor. Bundaki en büyük eksiklik rol model ve kadın liderlerin görünürlüğü" dedi. MenaPay CEO'su Çağla Gül Şenkardeş de, geleneksel finans sektöründe kadının işgücüne katılım oranında ciddi bir uçurum olmadığına dikkat çekerek, "Ancak teknoloji sektörü kadınla erkek istihdamı arasında büyük bir uçurum var. Kadın çalışan oranı yüzde 20. Orta düzeyde bu oran düşüyor. Tepe yönetimde ise yüzde 10'ların altına iniyor" diye konuştu. Fintech sektöründe Türkiye özelinde kadınlar için büyük fırsatların olduğunu belirten Yanmaz, "Türkiye'de fintech ekosisteminde 350 şirket var. Gelişmeye çok açık bir alan. Bu sektöre girecek yeni nesil girişimcilerle birlikte kadın sayısının da aratacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ORTA VADEDE GÜZEL SONUÇLAR ALACAĞIZ

11. Kalkınma Planı'nda fintech, teknoloji, blockchain gibi konu başlıklarına büyük yer verildiğine dikkat çeken Çağla Gül Şenkardeş, "Bunların alt maddelerini okuduğumuzda özellikle kadınların bu sektöre yönelimi için çok güzel çalışmalar yapıldığını görüyorsunuz. Kısa vadede olmasa dahi orta

vadede teknoloji, fintech, finansal okuryazarlık konularında kadınlarla ilgili çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. Deloitte'un 11'incisini yayımladığı Teknoloji Trendleri raporunun detaylarını programda anlatan Özlem Yanmaz, dijital ikizler konusuna dikkat çekti. Raporda blockchain teknolojisinin yıkıcı güçler arasında yer aldığını da aktaran Yanmaz, "Yani hâlâ dönüştürücü gücü çok yüksek ve potansiyelini tam olarak rotaya koymamış durumda" ifadelerini kullandı. Blockchaini teknoloji dünyasında güven ifadesinin karşılığı olarak tanımlandığını aktaran Yanmaz, "Blockchain her an her yerde olabilmek ve bunun güvenilir olduğuna damga basabilmektir" dedi. Blockchainin yapıcı yıkıcı olduğuna değinen Çağla Gül Şenkardeş de, "Çünkü blockchain teknolojisi bugün hem sosyal hayatta hem de iş dünyasında ödeme ve onun beraberinde çok farklı yenilikler getiriyor" diye konuştu.

DÜNYANIN BLOCKCHAİNLE ÇALIŞAN İLK SÜPER APLİKASYONUNU YAPACAK

MENAPAY'IN blockchain tabanlı bir ödeme sistemi hayali kurduğunu aktaran Çağla Gül Şenkardeş, "Bu hayali Türkiye ve MENA diye tabir edilen Ortadoğu ile Kuzey Afrika bölgesinin ilk blockchain tabanlı fintech ödeme sistemini çıkararak gerçekleştirdik" dedi. Uzakdoğu'da çok aktif kullanılan, süper aplikasyon olarak da tanımlanan WeChat ve Alipay teknolojisini çok yakından takip ettiklerini anlatan Şenkardeş, şöyle devam etti: "Dijital dünyada yaşama biçimlerini çok içselleştirdik. En başta da hız ve pratiklik arıyoruz. Çünkü dünya çok hızlı akıyor. Süper aplikasyonlar, birden fazla ve birbirinden bağımsız işleminizi tek bir uygulamanın içinde yapmanızı sağlıyor. Biz de MenaPay olarak dünyada blockchain ile çalışan ilk süper aplikasyonu yapmak için çalışıyoruz"

Büyük düşün, hayali büyük kur, küçük başla DIJITAL çağa uyum sağlamak için kurumsal firmaların büyük düşünüp hayali büyük kurmalar�� gerektiğini belirten Özlem Yanmaz, teknolojiden de en iyi şekilde haberdar olunması gerektiğini aktardı. Yanmaz, tüm bunları yaparken firmaların küçük başlaması ve fikrini hızlı ölçeklemesi gerektiğine dikkat çekti. "Bireysel çalışanların ise ilham almayı bilmesi gerekiyor" diyen Yanmaz, şunları anlattı: "Bir diğeri ise harekete geçmek. Çok konuşuyoruz çok biliyoruz çok takip ediyoruz ama harekete geçmekte yavaşız. Dayanıklı olmamız gerekiyor. Bu koşuşturma ve maratonda çevik olmak için motive olmak şart."

BÜYÜK DÜŞÜN, HAYALİ BÜYÜK KUR, KÜÇÜK BAŞLA

