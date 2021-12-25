Portre - Bir direniş destanı: Şahin Bey

Kuvayı Milliye ruhunun Antep'teki adıydı Mehmet Said. Anteplilerin ona verdiği isimle Komutan Şahin Bey... 1919'da Anadolu'daki işgale karşı direnişin sembolü olmuştu Antep'ten... İşte Trablusgarp'tan başlayıp Balkanlar, Galiçya, Çanakkale Filistin ve Antep'e kadar uzanan bir kahramanlık öyküsü.

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