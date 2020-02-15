5G endüstriyel dönüşümle vatandaşın hayatını kolaylaştıracak |Video

Yeni nesil sanayi anlayışına geçiş yapan KOBİ’ler 5G altyapısı ile yeni bir döneme geçecek. Sağlıktan, endüstriye kadar birçok sektörde hızlı dönüşümler yaşanacak. Geleneksel modellerin yerini robotik ve dijital fabrikalar alacak.

Dünya üretim tarihi baş döndürücü bir değişim yaşıyor. Üreticiler, verimliliği düşünmeye başladıklarından beri çeşitli stratejiler deneyerek sürekli kendini geliştirdiler.

19. Yüzyıl, su ve buhar gücünün ne kadar değerli olduğunu gözlemleyen insanların, bu gücü üretime dahil etmesiyle değişti. 20. Yüzyıl'da Henry Ford, otomobil üretilen fabrikasında, üretimi büyük resmin her noktasını bağlantılı kılan üretim bandını kullanmasıyla; elektriğin üretim yapılan tüm yapılara girmesini tetikledi. Kısa süre içinde elektrik ve mekanik enerjiden beslenen teknolojiler hızla gelişen dijital teknolojilere yerini bıraktı. Bugün ise Endüstri4.0 ve 5G teknolojilerini konuşuyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin geldiği son nokta ve dünyadaki trendler aPara'da masaya yatırıldı.

Şafak Tükle Uysal'ın sunduğu Teknoloji Ve Finans programının bu haftaki konukları Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Naci Ünal oldu.

5G teknolojilerinin geleceğini ve hayatımıza getireceği yeniliklerin konuşulduğu programda aynı zamanda mobil dünyanın ekonomik boyutları da masaya yatırıldı. 5G'nin aslında mobil teknolojilerinin geldiği son nokta olduğunu anlatan Gediz Sezgin, dönüşümün en fazla endüstriyel alanda etkili olacağını ve bununla birlikte insan hayatının da kolaylaşacağını vurguladı. Sezgin şöyle devam etti: "Biz 5G'ye yıllar önce başladık. Birçok testi hayata geçirdik. Örneğin bu sene sağlık sektöründe önemli bir deneyimi hayata geçirdik. Uzman bir radyolog doktoru ambulanstaki hastaya canlı yayınla bağlanarak tedavisini yapabildi. Bir diğer değişimin başında ise televizyon yayıncılığı geliyor. 5G teknolojisinin getirdiği yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli veri iletim imkanı yayıncılık sektöründe farklı dünyaların ve deneyimlerin kapısını açacak. Bu sayede izleyiciler daha önce hiç karşılaşmadıkları yeniliklerle karşılaşacak. Bu canlı yayında da gördüğümüz gibi mevcut teknolojilerde birden fazla ekipman üzerinden sunulabilen hızlar 5G teknolojisi sayesinde tek bir el terminali ile sağlanabiliyor. Gigabit seviyesindeki veri gönderme hızları sayesinde 4K/8K gibi yüksek çözünürlüklü kaliteli kamera çekimleri, lokasyondan bağımsız olarak tek kameraman tarafından kolaylıkla yapılabiliyor ve evlerimizdeki televizyonlardan çok düşük gecikmeli olarak izlenebiliyor. Televizyon yayıncılığında olduğu gibi Turkcell'in güçlü altyapısıyla desteklenen 5G sayesinde sunacağımız yeni teknolojilerle hayatın her alanına dokunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Türkiye'nin 5G'de sadece kullanıcı olmaması. 5G standartlarının belirlenmesinde ve yerli olarak geliştirilmesinde ülkemizin söz sahibi olması için çalışıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Naci Ünal ise 5G'nin bugünkü teknolojiden 10 kat daha hızlı bir altyapı sağladığını belirtti. Ünal şunları kaydetti: "Endüstri 4.0'daki temel bilişenleri artık hayatımıza entegre edilmeye başlandı. 5G de bireysel kullanımdan daha çok kurumsal ve sektörel kullanımları büyütecek. Uzaktan ameliyatlar yapılabilir hale gelecek. Bir doktorun eliyle yaptığı operasyonlar aynı hızla robotun ellerine aktarılabilecek. Yine doğal afetlerde drone teknolojisiyle anında tespitler yapılabilecek.

Özetle 5G insanlığın endüstrileşme sürecinde gerçekleştirdiği diğer büyük değişimler gibi bize eşsiz bir pencere açıyor.

5G BAĞLANTILI DİJİTAL FABRİKALAR

5G ile fabrikalarda, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesi mümkün olacak. Yenilikçi bilişim teknolojilerinin endüstriyel süreçlerle entegre olmasını öngören yeni dönem bütünleşik çözümler barındırıyor. Sanayinin geleceği konuşulurken artık üretkenlikten değil; büyük veri, nesnelerin interneti, robot ve otomasyon teknolojilerini kullanarak "akıllı fabrikalar" kurmaktan ve bu fabrikalarda akıllı ürünler üretmekten bahsediliyor.

Özetle Yeni yatırımlarınızı artık dijital fabrika altyapısı mantığına uygun olarak inşa edin. Ayrıca işletme verimliliğinin tanımı da değişti. Artık şirketlerin tüketicileri ve dağıtıcıları üretim sürecine eklemeleri gerekiyor. Elbette bu süreçte özellikle gelişmiş ülkeler geleneksel üretim modellerinden hızla uzaklaşıyor.

Endüstri 4.0 olarak tabir edilen yeni dönem, bilinen tüm kalıpları bir tarafa atarak yeni bir sanayi modeli sunuyor