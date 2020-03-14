Dünyada fıntech kullanımı şaha kalktı

Dünyada finansal teknikler (fintech) kullanımı her geçen gün artıyor. Ernst&Young’ın araştırmasına göre 2015’te yüzde 16 olan kullanım oranı 2019’da yüzde 64’e çıktı.

Dünyada tüketicinin finansal teknolojileri kullanımı her geçen gün artıyor. Ernst & Young tarafından 27 ülkeden 27 bini aşkın digital aktif tüketici üzerinde yapılan araştırmaya göre fintech (finansal teknolojiler) kullanım oranı dünya genelinde ortalama olarak yüzde 64'e yükseldi. Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 96'sı, para transferi ve ödemeye ilişkin en az bir fintech hizmetinden haberdar olduğunu belirtiyor. aPara'da Şafak Tükle'nin sunduğu Teknoloji ve Finans programında konuşan Ernst&Young Türkiye İnovasyon Lideri Mehmet Gülez, dünyada fintech temasının kabul görmeye başlamasıyla birlikte 2015, 2017 ve 2019'da bu araştırmayı yaptıklarını söyledi.

2015'TE ORAN YÜZDE

16 Gülez, "Bu çalışma ilk yapıldığında 1.500 anketle 10 ülkede gerçekleştirildi. Gündelik hayatında hem farkındalık hem de kullanım açısından yılda en az iki kez fintech araçlarını kullanan bireylerin oranı yüzde 16 seviyelerindeydi. 2017'de yapılan çalışmayla bu oranın yüzde 33'e, 2019'da ise yüzde 64'lere çıktığı gözlemlendi" dedi. Yapılan araştırmanın iki ana ekseni olduğunu anlatan Gülez, şöyle devam etti: "Eksenlerden biri insanların buna uyumu yani kullanmaya başlamaları. Bir diğeri de farkındalık. Farkındalık seviyesine baktığımızda, fintech ekosisteminde malumunuz tek hizmet para ve ödemeye aracılık hizmetleri değil. Aynı zamanda borçlanma, sigorta hizmetleri gibi bütün bu kümeye baktığımız zaman özellikle ödemeye aracılık ve para transferleri hizmetlerinde yüzde 96'lık bir farkındalık var."

KULLANIM ORANI ARTIYOR

Mehmet Gülez, farkındalığın tüm dünyada artmasıyla, tüketicilerin bu üründen daha çok haberdar olacağını ve bu ürünleri finans hayatlarında kullanacaklarının altını çizdi. Gülez, "Biz ülkemizde de bu alanda hizmetleri veren birçok şirket ortaya çıktı ve birçok yeni ürün ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde hem bireylerde hem de kurumsal müşterilerin finansal hizmet ve ihtiyaçlarında fintech ürün ve hizmetler daha çok kullanılacak" şeklinde konuştu.

ÇIN ÖNCÜLÜK EDİYOR

En az iki fintech hizmeti kullanmış olan tüketici oranının yüzde 87 olduğu Çin ve Hindistan fintech kullanımında dünyaya öncülük ettiğini belirten Gülez, Rusya ve Güney Afrika'da fintech kullanım oranının yüzde 82 olduğu söyledi. Gülez, Çin'deki kullanım oranının yüksekliğini, şöyle açıkladı: "Çin'de tüketicilerin ciddi oranda sisteme entegrasyon ihtiyaçları var. Birçok hizmet mobil gerçekleşiyor Çin'de. Hikayeye tersten baktığımız zaman, Çin'deki bazı ticaret uygulamalarında ödeme hizmetlerinde bazı uygulamalar çıkardılar. Çünkü insanlar artık sahada ödemeyi kolay ve hızla yapabilmek istiyor. Ticaretin olduğu ve oluştuğu noktalarda finansal ürünlere erişmek istiyorlar. O yüzden bu ülkelerde bir taraftan regülasyon daha serbest ve açık çünkü problem daha büyük. Bu problemi çözebilmek için de bu alanda hızlı ilerlediler. Geleneksel bankacılık hizmetlerinin yetişemediği alanları fintechler doldurmaya başladı."

TÜRKİYE İÇİN 23 ÖNERİ

Mehmet Gülez, 2017'de Türkiye özelinde fintech ekosistemi için 23 öneri hazırladıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Sonuç temamızı rekaberlik olarak kapattık. Çünkü özü şu, eğer biz ülke refahı ve bunun da finansal sektör aracılığıyla gerçekleşmesini istiyorsak, katılımı çoğaltmak ve yaygınlaştırmak lazım. Ülkemizde bankacılık sistemi gerçekten en ücra köşeye kadar hizmeti taşıyabilir durumda. Gerçekten de rekabetçi hizmet bedelleriyle bini gerçekleştirebiliyorlar. Ama bir tarafta da bu işin ekosistem haline dönüşmesi için bir takım bileşenler var. Bir tanesi regülatör. İkincisi girişimciler."

LİSANSLI 50 ŞİRKET VAR

ÖDEAL kurucusu Fevzi Güngör ise Türkiye'de lisanslı 50'den fazla şirket olduğunu belirtti. Daha çok kurumlar için çok sayıda olan pos cihazlarını tekilleştirdiklerini anlatan Güngör, "Üye işyerine yüzde 70 daha ucuza bu hizmeti aylık ücret bazında indirmeye çalışıyoruz. Bunu bireyde yapan veya

e-ticarette yapan şirketler de var" dedi. Bankaların da bunu yapmaya devam ettiklerini anlatan Güngör, "Ama devletlerin buradaki görüşü erişimi sağlayabilmek için teknolojiyle maliyetini düşüren geniş kitlelere hitap eden şirketlere, alan açmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

SAVUNMA KADAR ÖNEMLİ

FINTECH sistemlerinin temelde savunma sanayi kadar stratejik bir iş olduğunu anlatan Güngör, "Siz paranızla ilgili ülke olarak, ne kadar şey biliyorsanız ülke üzerindeki kontrolünüz hakimiyetiniz rekabetçiliğiniz o kadar yüksek" dedi. Almanya'nın çıkardığı yeni düzenlemeyle tüm geliştiricilere kapısının açmasının söz konusu olduğunu söyleyen Güngör, "Bu mesela Türkiye gibi bir pazar için çok önemli bir gündem maddesi. Bu en üst düzeyde koronanın bir tık altında gündeme alınması lazım" ifadelerini kullandı.