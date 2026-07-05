Tampon bölge değil kalıcı işgal! Katil İsrail Suriye'ye mi yerleşiyor?

Katil İsrail'in Suriye'deki askeri hareketliliği ve işgal stratejisi A Haber canlı yayınında tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Uzman isimler, İsrail'in Golan Tepeleri'nden Suriye'nin iç kesimlerine uzanan planının yalnızca bir güvenlik hattı oluşturmayı değil, kalıcı işgal ve ilhakı hedeflediğini vurguladı. Yayında ayrıca Türkiye'nin attığı adımların terör koridoru planlarını nasıl bozduğu ve İsrail'in "Liman İmparatorluğu" hedefiyle Mavi Vatan'a yönelik hesapları çarpıcı değerlendirmelerle ele alındı.