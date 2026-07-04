ANALİZ | NATO Genel Sekreterliği'nin önemi nedir? İşte tarihten bugüne NATO genel sekreterleri

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan ve bugün dünyanın en büyük askeri ittifakı haline gelen NATO, sadece bir savunma örgütü değil, küresel siyasetin de merkez üssü konumunda bulunuyor. İttifakın en üst düzey sivil makamı olan Genel Sekreterlik ise, müttefikler arasında uzlaşıyı sağlayan, ortak politikaları yöneten ve koordinasyonu elinde tutan "kilit" pozisyon olarak dikkat çekiyor. İngiliz Hastings Ismay'den görevi yeni devralan Mark Rutte'ye kadar, dünya tarihinin en zorlu dönemlerinde dümene geçen o isimlerin hikayesini A Haber ekibi sizler için derledi.