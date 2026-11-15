Nostalji | Ferdi Tayfur'un zorluklardan zirveye uzanan hayat hikâyesi

A Haber'in Nostalji bölümünde, arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un hayat hikâyesi ekranlara taşındı. Güçlü sesi, hafızalara kazınan şarkıları ve oyunculuğuyla milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçının zorluklarla başlayan ve şöhretle devam eden yaşamı ele alındı. Vefatının üzerinden yaklaşık iki yıl geçen Ferdi Tayfur'un müzik ve sinema dünyasında iz bırakan kariyeri ile film gibi hayat hikâyesi izleyiciyle buluştu.