Savaşla gelen gerçek: Milli enerji hamlesi Türkiye'yi haklı çıkardı

Küresel enerji dengeleri, İran-ABD-İsrail hattında tırmanan savaşla birlikte sarsılırken, dünya piyasaları derin bir petrol kriziyle karşı karşıya kaldı. Arz güvenliğinin tehlikeye girdiği bu kritik süreçte birçok ülke enerjide darboğaza sürüklenirken, Türkiye’nin yıllar önce attığı stratejik adımların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temelleri atılan Milli Enerji ve Maden Politikası, bugün Türkiye’nin en büyük güvencesi olarak öne çıkıyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, küresel enerji savaşlarından Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık politikasında gelinen süreci değerlendirdi.