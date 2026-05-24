Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı! Tasfiyeler kapıda! Kılıçdaroğlu Özel'i partiden mi atacak?

“Mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin süreç resmen başladı. Özgür Özel’e yakın gruplar, binanın Kemal Kılıçdaroğlu ekibine devredilmesine karşı çıkarak direnç gösterdi. Polis ekiplerinin genel merkeze giriş yaptığı sırada arbede yaşandı. Polislere saldıran CHP'liler binadan ayrılırken son olarak Özgür Özel de binadan çıktı. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Gazeteci Bülent Erandaç, Kılıçdaroğlu'nun Özel'i partiden ihraç edebileceğini ifade etti.