Kiev’e balistik füze yağmuru! Gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden zirveye çıktı. Ukrayna’nın başkenti Kiev, gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun füze ve drone saldırılarıyla adeta savaşın en sıcak gecelerinden birini yaşadı. A Haber Muhabiri Abdullah Ünver ile kameraman Uğur Koçak, saldırıların merkezinden canlı yayında dehşet anlarını ekranlara taşırken, başkentte peş peşe patlamalar yaşandı, çok sayıda bina hedef alındı, gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Kiev Belediye Başkanı saldırılarda en az 5 kişinin yaralandığını açıklarken, şehir genelinde alarm durumunun sürdüğü bildirildi.