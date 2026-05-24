CHP'de 40 günde kurultay yapılabilir mi?

CHP'de mutlak butlan krizi sürerken Manisa Milletvekili Özgür Özel'in "Parti 40 günde kurultaya gitsin" çıkışı yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmemesi halinde imza toplayarak Kurban Bayramı'ndan sonra süreci başlatacaklarını açıklaması hukuken mümkün müdür? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Hukukçu ve AK Parti MDK Üyesi Avukat Aydoğan Ahıakın, "40 günde kurultay" kararının hukuken mümkün olmayacağını vurgulayarak 2 önemli hususu sıraladı. Ahıakın ayrıca olası bir kurultay için 6 ila 8 aylık bir zaman gerektiğini vurguladı.