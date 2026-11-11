Muharrem İnce'den tepki çeken mesajlar! Zafer Şahin'den "İnsanlık için sen kaybetmelisin" yanıtı

A Haber'de İlter Yeşiltaş'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Memleket Meselesi programında Ankara kulisleri ve muhalefetin durumu ele alındı. Programa, gazeteci Zafer Şahin'e gönderdiği mesajlarla Muharrem İnce damga vurdu. İnce'nin mesajları bununla da sınırlı kalmadı. "İnsanlık için siz kaybetmelisiniz" sözleriyle yayını hedef alan İnce'ye, Zafer Şahin'den canlı yayında yanıt geldi. Şahin, İnce'ye "İnsanlık için sen kaybetmelisin be" sözleriyle karşılık verdi.