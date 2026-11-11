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23 yıllık uyuşturucu ve kara para ağına operasyon! 'Papaz' kod adlı kuryenin valizinden 8 kilo eroin çıktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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23 yıllık uyuşturucu ve kara para ağına operasyon! 'Papaz' kod adlı kuryenin valizinden 8 kilo eroin çıktı

Almanya, İsviçre ve Türkiye arasında uzanan uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama ağına yönelik operasyon düzenlendi. Geçmişi 2003 yılına dayanan soruşturma kapsamında, “Papaz” kod adlı kuryenin valizinde 8 kilogram eroin ele geçirildi. CİMER'e yapılan ihbarla derinleştiği belirtilen soruşturmada, üç ülke arasındaki uyuşturucu ve para trafiği mercek altına alındı. Peki, 23 yıllık suç ağı nasıl ortaya çıkarıldı? “Papaz” kod adlı kurye nasıl yakalandı? Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktarıyor.

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