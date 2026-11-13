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CHP'de "dost yönetim" tartışması! Sinan Burhan'dan Özgür Özel'in planına ilişkin çarpıcı kulis
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'de "dost yönetim" tartışması! Sinan Burhan'dan Özgür Özel'in planına ilişkin çarpıcı kulis

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında gazeteci Sinan Burhan, CHP'deki yönetim mücadelesi ve Yeni Parti'nin kurultay hazırlıklarına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Özgür Özel'in "dost yönetim" formülüyle CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na alternatif bir ismi desteklemeyi planladığını öne süren Burhan, olası ittifak hesaplarını değerlendirdi. Yeni Parti'nin yönetim kadrosunda yer alması beklenen isimleri de açıklayan Burhan, yeni gelişmeler yaşanabileceğini belirtti.

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