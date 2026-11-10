ABD'de İran savaşının ardından Hegseth'e azil girişimi! Trump'dan Savunma Bakanı'na destek
ABD'de Trump yönetiminin ara seçimlerde Kongre'deki hâkimiyetini kaybetmesine yol açtığı belirtilen İran savaşının ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yönelik azil girişimi gündeme geldi. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Hegseth'in azline yönelik 8 maddelik önergeyi Temsilciler Meclisine sundu. ABD Başkanı Donald Trump ise "Hegseth'in arkasındayım" diyerek destek verdi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.