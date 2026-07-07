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Tiyatronun çınarı Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı

Türk tiyatrosunda yarım asrı aşan sanat yaşamında, kendine özgü üslubu ve canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Zihni Göktay için tören düzenlendi.

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