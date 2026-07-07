ABD Başkanı Trump Türkiye’ye hangi dosyalarla geldi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkent Ankara'da çok yoğun ve tarihi bir diplomatik trafiği yönetiyor. Kanada Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın ardından gözler, yıllar sonra Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Trump'ın, Başkan Erdoğan'a duyduğu saygı sebebiyle ayaküstü bir görüşme yerine resmi ve geniş katılımlı bir ziyareti tercih ettiği Külliye'deki dev zirvede; KAAN motoru tedariki, F-35 krizinin çözümü, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, FETÖ ile mücadele ve Gazze'deki katliamların durdurulması gibi dünyanın kaderini etkileyecek hayati başlıklar masada olacak. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, "Canavar" lakaplı zırhlı araçların Ankara'ya inişinden, Külliye'deki resmi törene kadar tüm tarihi anların detaylarını anbean aktardı.