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Trump'ın uçan 'Beyaz Saray'ı Ankara'ya indi

ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya iniş gerçekleştirdi. Trump'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşılayacak.

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