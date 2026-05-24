Trump’tan barış hamlesi! Orta Doğu’da kritik 60 gün

ABD-İran hattındaki kritik diplomasi trafiğini değerlendiren Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bölge liderlerinin sürece aktif şekilde dahil olduğunu söyledi. Fazla, Donald Trump yönetiminin savaş yerine kontrollü bir uzlaşı zemini aradığını belirtirken, Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki düşüşün “normalleşme sinyali” verdiğini ifade etti. Pakistan ve Körfez ülkelerinin de perde arkasında yoğun diplomasi yürüttüğünü aktaran Fazla, önümüzdeki 30 ila 60 günün Orta Doğu’nun geleceği açısından belirleyici olacağını vurguladı. Uzmanlara göre Washington ile Tahran arasında yürütülen temaslar kalıcı bir anlaşmaya dönüşürse bölgede yeni bir dönem başlayabilir.