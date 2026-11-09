Banka kasaları artık ekran başında patlatılıyor! Kripto dünyasını sarsan Binance vurgunu

Eskiden banka soymak için silah, maske ve patlayıcı kullanılıyordu. Bugünse milyarlarca doları ele geçirmek için bir bilgisayar ve internet bağlantısı yeterli olabiliyor. Hackerların ekran başından gerçekleştirdiği siber saldırıların son hedefi kripto para devi Binance oldu. Hackerların 6 milyar dolarlık vurgun yaptığı tahmin edilirken saldırının nasıl gerçekleştiği ve bireysel yatırımcıların kendilerini nasıl koruyabileceği merak konusu oldu. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, A Haber'in "Analiz" haberinde kripto dünyasını sarsan Binance vurgununu tüm detaylarıyla ele aldı.