İslam Memiş A Haber'de! Altında alım fırsatı: Gram 7500 TL'yi görebilir

ABD ve İran hattında yaşanan sert açıklamaların ardından Donald Trump'ın ateşkes sürecini süresiz olarak uzatma kararı küresel piyasaları adeta altüst etti. Petrol 100 doları aşarken, altın gümüş gibi değerli madenlerde ise ciddi oranda düşüş yaşandı. Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş 2026 yılının manipülasyon yılı olduğuna dikkat çekerken, altın alacaklar için sürecin bir fırsat dönemi olduğunu vurguladı. İslam Memiş ayrıca hali hazırda altın yatırımı bulunanlar için ise mayıs ayına işaret ederken "Gram altın 7.000-7.500 TL aralığına yerleşebilir" dedi.