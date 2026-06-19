İran’dan ABD ve İsrail’e 'önce saha' resti: İsviçre masası neden çöktü?

Ortadoğu’da ateş hattındaki gerilim tırmanırken, İsviçre’de gerçekleşmesi beklenen kritik buluşma son dakikada ertelendi. Lübnan’ın güneyinde bombalar patlamaya devam ederken, ABD’li yetkililerin ilan ettiği ateşkes saatleri geride kaldı ancak sular durulmadı. Tahran yönetimi, masaya oturmak için 14 maddelik anlaşmanın uygulanmasını şart koşarken; bölgedeki askeri kapasite tartışmaları ve Hürmüz Boğazı’ndaki gizemli 'blöf' iddiaları tansiyonu zirveye taşıdı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, sıcak bölgedeki son durumu ve diplomasi koridorlarında konuşulan gizli ajandayı tüm detaylarıyla aktardı.