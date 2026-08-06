Bakan Bayraktar A Haber’de! Karadeniz'de yeni enerji hamlesi: Türkiye Bulgaristan'da sahaya iniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber’de enerji gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Türkiye Petrolleri'nin Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Shell ve OMV ile ortak petrol ve doğal gaz arama projesine yüzde 33 payla katıldığını açıkladı. Türkiye'nin enerji filosunun artık uluslararası projelerde tercih edilen bir güç haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, "Artık onlar bizden sismik gemi ve sondaj ekipmanı kiralar hale geldiler." sözleriyle Türkiye'nin enerji denklemindeki yükselen rolüne dikkat çekti.