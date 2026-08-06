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Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında yangın

Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, detayları aktardı.

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