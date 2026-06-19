Yükseköğretimde yeni dönem vurgusu! Üniversiteler için köklü dönüşüm reçetesi
Enstitü Sosyal'in hazırladığı kapsamlı reform raporu, Türkiye'nin yükseköğretim sistemine yönelik dikkat çeken değişim önerilerini ortaya koydu. Konuya ilişkin A Haber’e konuşan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, yükseköğretimde niceliksel büyümenin artık nitelikli dönüşümle desteklenmesi gerektiğini belirterek, üniversitelerin araştırma, eğitim, girişimcilik ve kalkınma odaklı farklı misyonlarla yeniden yapılandırılmasını önerdi. E