Bakan Bayraktar A Haber’de! 2 trilyon dolarlık enerji hamlesi: Türkiye sahada oyunu değiştiriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak ve Katar merkezli enerji projelerinin Türkiye'ye sağlayacağı ekonomik katkıya ilişkin A Haber’de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Petrol ve doğal gaz projelerinin 25 yıllık perspektifte 2 trilyon dolarlık ekonomik hacim oluşturacağını açıklayan Bayraktar, Türkiye'nin üretimden ticarete, taşımadan rafinaja kadar zincirin her halkasında yer alacağını vurguladı.