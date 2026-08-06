Bakan Bayraktar'dan dev enerji vizyonu! Nükleerde 2030 hedefi, altında 1,4 trilyon dolarlık hazine

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber’de Türkiye'nin nükleer enerji, nadir toprak elementleri ve altın rezervlerine ilişkin yol haritasını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tüm reaktörlerinin 2030'a kadar devreye alınacağını belirten Bayraktar, Eskişehir'deki nadir toprak elementi rezervinin 2028 sonrası ekonomiye kazandırılacağını, Türkiye'nin yer altında ise yaklaşık 10 bin ton altın bulunduğunu söyleyerek enerji ve maden alanında dikkat çeken mesajlar verdi.