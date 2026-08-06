Bakan Bayraktar A Haber’de! Petrolün yeni rotası Türkiye: Dev anlaşmayla milyarlarca dolarlık hamle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber’e yaptığı özel açıklamalarda enerji gündemine ilişkin konuştu. Bayraktar, 1 Ağustos'ta Türkiye ile Irak arasında imzalanan ham petrol boru hattı anlaşmasının detaylarını anlattı. Hürmüz Boğazı'ndaki küresel krizle birlikte Türkiye'nin enerji koridoru rolünün güçlendiğini belirten Bayraktar, anlaşmanın Türkiye'ye yıllık yaklaşık 500 milyon dolar taşıma geliri sağlayacağını açıklarken, "Bu hattı 2,5 milyon varil kapasiteye çıkarabiliriz" diyerek stratejik hedefi ortaya koydu.