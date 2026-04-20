İran ABD'nin gemi saldırısına misilleme yapacak mı?

ABD ve İran'ın Pakistan'da müzakerelerin 2. tur kapsamında masaya oturup oturmayacağı tartışılırken, Trump'ın İran bayraklı Touska isimli kargo gemisinin vurulduğunu açıklaması gerilimi yeniden tırmandırdı. Umman Denizi'nde seyir gerçekleştiren geminin, ABD Donanması tarafından ele geçirildiğini belirtilirken, İran Devrim Muhafızları'ndan da saldırılara karşılık verileceği açıklandı. Gözler yeniden İran'ın vereceği yanıta çevrilirken A Haber'de Hürmüz'de yaşanan gerilim masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, gemi saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken saldırının ateşkesin fiilen bozulması anlamını taşıdığına dikkat çekti.