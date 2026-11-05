İngiltere'de “stok yapın” çağrısı tartışma yarattı! Londralılar panik havasına tepki gösterdi

İngiltere hükümetinin vatandaşlara en az 3 günlük temel ihtiyaçlarını stoklamaları yönündeki çağrısı kamuoyunda tartışma yarattı. Konserve gıda, içme suyu, pilli radyo ve el feneri gibi ürünlere talep artarken, Londra sokaklarında konuşan vatandaşlar endişeye kapılmadıklarını söyledi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven'e konuşan İngilizler, henüz gerçekleşmemiş bir ihtimal üzerinden korku ve panik oluşturulmasını gereksiz bulduklarını dile getirdi.