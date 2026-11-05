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İngiltere'de “stok yapın” çağrısı tartışma yarattı! Londralılar panik havasına tepki gösterdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İngiltere'de “stok yapın” çağrısı tartışma yarattı! Londralılar panik havasına tepki gösterdi

İngiltere hükümetinin vatandaşlara en az 3 günlük temel ihtiyaçlarını stoklamaları yönündeki çağrısı kamuoyunda tartışma yarattı. Konserve gıda, içme suyu, pilli radyo ve el feneri gibi ürünlere talep artarken, Londra sokaklarında konuşan vatandaşlar endişeye kapılmadıklarını söyledi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven'e konuşan İngilizler, henüz gerçekleşmemiş bir ihtimal üzerinden korku ve panik oluşturulmasını gereksiz bulduklarını dile getirdi.

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