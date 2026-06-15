Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınacak mı? Anlaşmanın ardından İran'daki son durum A Haber'de!

ABD ile İran arasında varılan barış mutabakatının ardından gözler Cenevre'de düzenlenecek resmi imza törenine çevrildi. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yeniden başlamasıyla bölgedeki tansiyon kısmen düşerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ücretsiz geçiş" açıklamalarına rağmen İran cephesinden net bir açıklama yapılmadı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, ateşkes sürecinin İran sokaklarına yansımaları ve yaşanan son gelişmeleri aktardı. Karabağ; İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile birlikte yöneteceklerini duyurarak geçişlerin 60 gün ücretsiz olacağını, sonraki süreçte geçişlerde "hizmet bedeli" adı altında ücret alınacağını belirtti.