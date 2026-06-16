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ABD'deki uçak kazasının arkasında sabotaj mı var?

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Edwards Hava Üssü'nden kalkış yapan ve kısa süre sonra düşen B-52 Stratofortress (bombardıman) uçağına ilişkin çalışmalar sürerken ABD medyasından kazada kurtulan olmadığı belirtildi. ABD'li yetkililer tarafından kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken olayı sabotaj ihtimali ise gündeme geldi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Bülent Erandaç kazanın teknik bir olaydan ibaret olmadığını ifade ederken, ABD'de yeni model uçak projesinin hayata geçirilme planının olduğunu vurguladı.

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