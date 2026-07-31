Anadolu'nun asırlık tatlıları A Haber'de: Diyarbakır'dan Gaziantep'e tatlı şöleni

Diyarbakır, Gaziantep, Malatya ve Konya'nın asırlardır yaşatılan geleneksel tatlıları, A Haber ekranlarında tüm yönleriyle izleyiciyle buluşuyor. Diyarbakır'da burma kadayıfı ustaları, Gaziantep'te katmer ustaları, Malatya'da yassı kadayıf üreticileri ve Konya'da cevizli kadayıf ustaları, yörelerine özgü tatların hazırlanışını, kullanılan doğal malzemeleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim sırlarını anlattı. Burma kadayıfından katmere, yassı kadayıftan taş fırında pişen cevizli kadayıfa uzanan lezzet yolculuğunda, her tatlının arkasındaki ustalık, gelenek ve kültürel miras gözler önüne seriliyor. Anadolu'nun dört farklı şehrinde yaşatılan bu eşsiz tatlı kültürü, hem damaklara hem de asırlık gastronomi mirasına ışık tutuyor.