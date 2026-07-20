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Gazze'de son 24 saatte en az 26 can kaybı

İsrail Gazze'deki ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte en az 26 kişi yaşamını yitirdi. 40'a yakın kişi de yaralandı.

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