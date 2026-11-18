Genç kadın çiftçinin başarı öyküsü! 50 koyunla başladı, sürüsünü büyüttü

Balıkesir'de yaşayan Süheyda Demirci, 2022 yılında devlet desteğiyle 50 küçükbaş hayvanla başladığı yetiştiricilik faaliyetinde sürüsünü dört yılda 150 başa çıkardı. Veteriner teknikerliği eğitiminin ardından ailesinin hayvancılık geleneğini sürdüren genç kadın, üç yılda hayvancılıktan elde ettiği gelirle otomobil de satın aldı. Köyde üretim yapmak isteyen gençlere "Köyden korkmasınlar" diyerek seslenen Demirci, "Dedem yapıyordu; dedemden babama, babamdan bana kaldı. Çok küçükten sevdiğimiz için bu mesleği yapmaya karar verdik, devam ettirmek istedik" sözleriyle hayvancılık serüvenini anlattı. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Süheyda Demirci'nin devlet desteğiyle başlayan ve üretimle büyüyen başarı hikayesini A Haber'in "Özel Dosya" haberinde ekranlara taşıdı.