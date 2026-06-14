El emeği ürünler büyük ilgi gördü

Samsun'un Canik ilçesinde kadın kursiyerlerin büyük bir özveri ve sabırla, tam bir yıl boyunca ilmek ilmek işlediği el emeği ürünler, 5. Geleneksel Hanım Konakları Sergisi ile görücüye çıktı. Giyimden el sanatlarına, dekoratif ürünlerden geleneksel motiflere kadar toplamda 3 bin 960 eserin yer aldığı bu dev organizasyon ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, kadınların üretim gücünü bir kez daha gözler önüne seren organizasyonun detaylarını anlattı.