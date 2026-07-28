MEB okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik: Kayıt ve disiplin kuralları yenilendi

Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle birlikte eğitim sisteminde yeni uygulamalar gündeme geldi. Kayıt ve nakil süreçlerinden veli görüşmelerine, devamsızlık bildirimlerinden öğrenci gelişim raporlarına kadar birçok başlıkta düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Kayıt ve nakil işlemleri, veli görüşmeleri, devamsızlık takibi ve disiplin uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemelerin detaylarını A Haber Muhabiri Abdullah Ünver aktardı.