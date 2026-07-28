Üniversite tercihinde doğru karar nasıl verilir? Uzmandan önemli tavsiyeler

Üniversite tercih dönemi yaklaşırken öğrencilerin geleceğini şekillendirecek kararlar için dikkat edilmesi gereken kriterler A Haber Eğitim Dünyası programında ele alındı. Sekiz Oniki Eğitim Kurumları Kursları Koordinatörü Mikail Ergüven, tercih sürecinde bölüm seçimi, meslek planlaması ve öğrencilerin doğru karar verebilmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ergüven, Ahmet Tunahan Şimşek’in sorularını yanıtlayarak eğitimde değişen yaklaşımlar ve tercih dönemine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.