ABD yeniden İran'a mı vuracak? Barışçıl maskesinin ardından saldırı planı

ABD ile İran arasında diplomatik temaslar sürmesine rağmen karşılıklı saldırılar aralıklarla devam etmesi savaş tedirginliğine neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile anlaşmaya varıldığı yönünde mesajlar verirken, İran yönetimi bu iddiaları net bir şekilde reddetti. Taraflardan gelen çelişkili açıklamalar uzlaşma ihtimaline ilişkin soru işaretlerini artırırken, A Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Washington’ın askeri baskıyı artırarak İran’ı kendi şartlarını kabul etmeye zorladığını savundu. Sohtaoğlu, özellikle günlerdir hedef alınan Hark Adası’nın stratejik önemine dikkat çekerek, ABD’nin İran’ın kıyı hattına yönelik olası yeni bir askeri plan üzerinde çalışarak bölgenin yumuşatıldığını öne sürdü.