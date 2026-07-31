Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğdu: Asrın felaketinden asrın inşasına

6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, aradan geçen üç yılda devletin yürüttüğü kapsamlı yeniden inşa çalışmalarıyla büyük ölçüde ayağa kaldırıldı. A Haber Yurt Haber ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak'ın yerinden aktardığı özel yayında, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehirde tamamlanan konutlar, altyapı yatırımları ve devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vahit Kirişci, hak sahibi vatandaşların konutlarının teslim edildiğini, deprem yönetmeliğine uygun yeni yaşam alanlarının inşa edildiğini belirtirken, Fırat Görgel de göçün büyük ölçüde durduğunu, nüfusun yeniden arttığını ve kentin yaklaşık yüzde 60'ında altyapının sıfırdan yenilendiğini söyledi. Yetkililer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek yeni kura töreniyle birlikte Kahramanmaraş'ın yeniden yapılanma sürecinde önemli bir eşiğin daha aşılacağını ifade etti.