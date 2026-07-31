Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Sinem Dedetaş ve 3 kişi için tutuklama talebi

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskân ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmaları talebiyle, 2 şüpheli ise haklarında adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, son gelişmeleri aktardı.