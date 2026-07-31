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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Eren Kaşıkçı Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki evinde ölü bulunan ünlü şef Eren Kaşıkçı, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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