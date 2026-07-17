Yeni Parti'de İmamoğlu'ndan Özel'in çekirdek ekibine veto iddiası

CHP'de ihraç tartışmaları ve Özgür Özel'in "Yeni Parti" hazırlıkları siyasetin gündemindeki yerini korurken, parti içindeki ayrışmanın her geçen gün derinleşiyor. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'de WhatsApp gruplarının üçe bölündüğünü ve çok sayıda delegenin yeni oluşumun kamuoyunda oluşturacağı tabloya göre safını belirleyeceğini söyledi. Selvi ayrıca, kulislerde konuşulan bilgilere göre Özgür Özel'in yeni partisinin kuruluş dilekçesinin 24 Temmuz'da verileceği belirterek, Ekrem İmamoğlu'nun ise Özel'in en yakınındaki üç ismin yeni partide yer almasını istemediğinin konuşulduğunu aktardı.