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Oğuzhan Uğur'a Ahbap gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturmasında yeni bir perde açıldı. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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