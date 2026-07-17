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ABD-İran cephesinde sıcak saatler

ABD-İran çatışması yeni bir aşlamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın köprüleri ve elektrik santrallerini vuracağız ifadelerinin ardından, İran'ın stratejik alt yapısına yönelik saldırılar peş peşe geldi.

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